Peskov: Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceği haberlerini dikkatle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberleri dikkatle takip ettiğini, bunun Moskova'nın ulusal güvenliğini sağlayacak önlemler alması için gerekçe teşkil edeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kremlin'in Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberleri takip edip etmediği soruldu.

Peskov, "Elbette, bu konuya büyük önem veriyoruz" yanıtını verdi.

Ankara'nın bu yönde bir karar almasının Kremlin için 'kırmızı çizgi' olup olmadığı sorusu karşısında Peskov, Rusya sınırları yakınında NATO ülkelerinin askeri altyapısının kurulmasının Moskova'nın özel önem göstermesi ve ulusal güvenliği sağlayacak adımlar atması için gerekçe teşkil edeceğini belirtti.

'Her adım Kafkasya'daki duruma daha fazla istikrar kazandırmalı'

Moskova'nın hem Bakü hem Ankara hem de Erivan ile yakın temas halinde olduğunu belirten Peskov, "Atılacak her adım, Kafkasya'daki duruma daha fazla istikrar kazandırmaya, altyapıyı, ulaşım ağını geliştirmeye, genel olarak durumu düzeltmeye katkı sunmalı ve gerilimin tırmanmasının gerekçesi olabilecek unsurları içermemelidir" ifadelerini kullandı.

'Rusya-Türkiye havayolu ulaşımıyla ilgili konuları hükümete sormalısınız'

Gazetecilerin ilgisini çeken bir diğer konu, Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının temmuz başında yeniden başlayabileceğiyle ilgili haberler oldu.

Peskov, "Bu sorunun muhatabı Kremlin değil. Hükümetin Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne sormalısınız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberler hakkında "Söylentileri yorumlamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı sohbette İlham Aliyev'le imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'nin askeri üssü kapsayıp kapsamadığı sorusu karşısında "Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır. Burada özellikle sayın İlham Aliyev’in Putin ile yapacağı ara görüşmeler bu işi farklı bir şekilde geliştirebilir. Bizim yapacağımız görüşmeler bu işi farklı şekilde geliştirebilir" ifadelerini kullanmıştı.