Rusya Büyükelçiliği, Büyük Anavatan Savaşı’nın 80. yılı için dijital sergi hazırladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Büyük Anavatan Savaşı’nın başlamasının 80. yıldönümü nedeniyle dijital bir sergi hazırladı. Büyükelçiliğin bir araya getirdiği sergide, döneme ait sembol fotoğraflar ve belgeler yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın, 22 Haziran 1941-9 Mayıs 1945 arasındaki dönemi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin bazılarında ‘Büyük Anavatan Savaşı’ olarak adlandırılıyor. 22 Haziran’da, Büyük Anavatan Savaşı’nın başlamasının üstünden 80 yıl geçmiş olacak.

SSCB’nin ordusunun Nazi güçlerine karşı zafer elde ettiği bu savaş sırasında 26 milyonu aşkın Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sovyet halkı, yokluklara rağmen anavatanını savundu ve Avrupa halklarını da Nazi ideolojisinden kurtardı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bu yıllara ithafen bir araya getirdiği dijital sergide yer alan belge ve fotoğraflara tweet’te yer alan bağlantı üstünden ulaşabilirsiniz.

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