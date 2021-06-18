Kayıt
17:07 18 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sputnik v

    Rus Sputnik V aşısındaki 'kokteyl yöntemi' nasıl geliştirildi?

    © AFP 2021 / JUAN MABROMATA
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044758764_0:192:3072:1920_1200x675_80_0_0_f9df84101033b9b0489f7271c7e9bb89.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106181044766948-rus-sputnik-v-asisindaki-kokteyl-yontemi-nasil-gelistirildi/

    Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, aşıları karıştırarak koronavirüse karşı bağışıklık geliştirme konusuna yeni bir yaklaşım getirmiş oldu. Bu yıl, diğer aşıları kullanan araştırmacılar tarafından bu yöntemin başarılı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

    'Heteroimmunizasyon’ son zamanlarda tüm dünyada koronavirüse karşı aşılama programlarının ön saflarında görev yapan bilim insanları için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Daha iyi bağışıklık yanıtı gelişmesini sağlamak için farklı aşıların karıştırılması ve birleştirilmesi anlamına gelen bu yöntem görünen o ki, işe de yarıyor.

    Almanya’daki Saarland Üniversitesi’nin Pfizer ve AstraZeneca aşılarının çeşitli kombinasyonlarının uygulandığı 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son araştırma farklı aşıları karıştırmanın belli başlı faydaları olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma, testlere katılan kişilerdeki antikor seviyesini görmek ve iki farklı aşı kombinasyonları uygulandıktan sonra koruyucu T-hücreleri tepkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

    Araştırmaya göre, Pfizer ve AstraZeneca aşılarından oluşturulan kombinasyon ve iki doz Pfizer uygulanması durumunda, iki doz AstraZeneca aşısı ile alınandan daha iyi bir sonuca ulaşıldı. İlk iki gruptaki kişilerde, iki doz AstraZeneca aşısının yapıldığı kişilerden 10 kat daha fazla koruyucu antikor geliştiği gözlendi. ‘T-hücrelerinin’ oluşumunda da ‘kokteyl aşılar’ ile daha iyi sonuç elde edildi.

    Tüm dünyada basın, devrim niteliğindeki aşı karışımlarına yönelik araştırmayı tamamen yeni bir şey gibi değerlendirse de, aslında bu yöntemin geçmişi daha eskiye dayanıyor.

    Sputnik V, uluslararası pazardaki ilk ‘kokteyl aşı’

    Rus bilim insanları, ‘kokteyl yöntemini’ Gamaleya Araştırma Merkezi’nin MERS virüsüne karşı aşı geliştirdiği 2019’dan beri kullanıyor. Uzmanlar koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları sırasında da aynı yöntemi kullandı. Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V aşısı da iki adenovirüs vektörünün kombinasyonundan oluşuyor.

    Sputnik V aşısında iki aşamalı olarak bağışıklığı artırma mantığı uygulanıyor. İlk olarak kişiye SARS-CoV-2 S glikoproteininin tam genini taşıyan Ad-26 adenovirüs vektörü enjekte ediliyor. 21 gün sonra ise Ad-5 adenovirüs vektörü temelli ikinci doz vuruluyor.

    Aşının iki doz olarak uygulanmasının birkaç nedeni var. İlk olarak, kişinin bağışıklık sistemi geçmişte iki adenovirüs tipinden biri ile temas etmiş, ancak diğer adenovirüsle yeni karşılaşıyor olabilir. Bu durum aşının etkili biçimde çalışmasını mümkün kılıyor. Bir diğer neden ise aşının olumlu etkisini ikiye katlamak ve ilk dozu güçlendirmek.

    İki farklı adenovirüs vektörün uygulanması ayrıca bağışıklık tepkisinin gelişimi bakımından önem taşıyor. İki dozda da aynı adenovirüs vektörünün kullanılması, vücudun ilk vektöre karşı bağışıklık geliştirip ikinci doz uygulandığında bu vektörü ortadan kaldırmasına yol açabilir.

    ​The Lancet dergisinin Şubat 2021’de yayınladığı, Sputnik V’nin etkinliğine ilişkin araştırma da iki farklı doz uygulama yönteminin humoral ve hücresel bağışıklık tepkisini artırdığını ve Kovid-19’a karşı yüzde 91.6 etkinlik sağladığını gösteriyor.

    The Lancet ayrıca Sputnik V aşısı ile ilgili olarak bilimsel ‘hetero rekombinant adenovirüs yaklaşımı’ terimini, diğer bir deyişle ‘kokteyl yöntemi’ ifadesini kullandı. Derginin şubat sayısındaki makalede “Şimdiye kadar geliştirilmiş olan, önde gelen Kovid aşıları arasında sadece Gam-Covid-Vac’ta (Sputnik V’nin bilimsel adı) bu yöntem kullanılıyor ve Oxford-AstraZeneca gibi başka aşıların iki dozunda da aynı bileşen yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

    Sputnik V’nin geliştiricileri aşı işbirliğinde öncü oldu

    Sputnik V aşısının geliştiricileri aynı zamanda 2020 sonunda aşılar arası işbirliğini başlattı. Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) AstraZeneca’ya teklif götürüp ortak klinik testlere başladı. Çalışmalarda AstraZeneca aşısının etkinlik düzeyini yüzde 62.1’den yüzde 90’a çıkarmak için iki farklı aşı kombinasyonunun kullanılmasına odaklanılıyor.

    Rus tarafının Twitter üzerinden yaptığı bir teklifi ile kıvılcımlanan konuyla ilgili görüşmeler, Kasım 2020’de başladı, aynı yıl aralık ayında AstraZeneca, RDIF, Rus ilaç üreticisi R-Pharm ve Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından bir mutabakat zaptı imzalandı ve şirketler arasındaki işbirliğinin artırılmasının önü açıldı.

    Gerçekleştirilen ortak klinik testlerin sonuçları henüz yayınlanmadı, ancak ilk bulgular şimdiden olumlu değerlendiriliyor. Hindistan’daki Ruby General Hospital’ın Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden danışman Dr. Debkishore Gupta, taraflar arasındaki işbirliğinin AstraZeneca açısından muazzam faydası olabileceğini ifade etti.

    Sputnik V aşısı, toplam 3.5 milyar kişinin yaşadığı 67 ülkede tescillendi.

    Aşının etkinlik düzeyinin yüzde 91.6 olduğu kanıtlandı, son zamanlarda gerçekleştirilen bazı testlerde daha yüksek sonuç elde edildi. Bahreyn’deki aşılama kampanyasında aşının yüzde 94.3 etkinlik gösterdiği ortaya koyuldu.

    Macaristan gibi bazı AB ülkeleri Sputnik V aşısını tescil etse de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve özellikle de aşıyı mart ayında değerlendirmeye başlayan İnsan İlaçları Komitesi, aşının AB’de kullanımını yaygınlaştırılabilmesi için henüz onay vermiş değil.

    Etiketler:
    adenovirüs, Heteroimmunizasyon, Koronavirüs, Rusya, Aşı, Sputnik V Bağımsız Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komitesi, Sputnik V
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet