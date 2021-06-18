Lavrov: Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorunu ancak senkronize adımlarla çözülebilir

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le bir araya gelen Lavrov, görüşmeden sonraki ortak basın toplantısında Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorununun çözüm perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "Her şey mümkün. Rusya ve ABD liderleri, bu sorunların bir şekilde çözülebileceği konusunda mutabakat sağladı ancak bu yalnızca tek bir durumda, yani eğer birbirine benzer olan, bizim ABD'deki varlığımıza ilişkin ve ABD'nin Rusya'daki diplomatik ve diğer varlığına ilişkin sorunlara aynı anda çözüm bulabilecek senkronize adımlar geliştirebilirsek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

2016 yılındaki seçimlerin sonuçlarına kızan ABD'nin tüm diplomatik konvansiyonları, ABD yasalarını ihlal ederek Rusya'nın altı diplomatik tesisine el koyduğunu, daha sonra da Rus diplomatların ABD'den ve ABD'li diplomatların Rusya'dan sınır dışı edildiğini anımsatan Lavrov, Washington'un Moskova'ya el koyulan Rus diplomatik temsilciliklerinde neler olup bittiğine bakma izni bile vermediğinin altını çizdi.

Rusya ve ABD büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesiyle ilgili kararı da yorumlayan Lavrov, "Bu, önemli ancak sembolik bir jest. Hatta bunun önemli bir ağırlığı da var. Zira elçi yardımcıları yerine büyükelçilerin başkentlerde bulunması, büyükelçilerin devlet başkanlarından yetki aldıkları dikkate alındığında her zaman daha aktif şekilde konuşma imkanı sunar" diye ekledi.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, mart ortasında istişareler için Moskova'ya dönene Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un gelecek hafta görev yerine döneceğini açıklamıştı.