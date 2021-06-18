Kremlin, 'Türkiye uçuşlarının temmuzda başlatılacağı' iddialarını yorumsuz bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye uçuşlarının temmuz ayının ilk günlerinde yeniden başlatılabileceği şeklindeki haberler sorulduğunda, “Bu, Kremlin’in cevap verebileceği bir soru değil. Sorunuzu hükümet yetkililerine yöneltmelisiniz. Zira bu kararı alacak olan onlar” dedi.

Rus basınında, Türkiye uçuşlarının temmuz başında yeniden başlatılabileceğine dair haberler yer alıyor. Söz konusu haberlerde Rusya’dan Türkiye’nin sahil kentlerine haftada yedi seferin düzenlenebileceği ihtimalinden bahsediliyor. Ancak söz konusu haberler resmi kaynaklara dayandırılmıyor ve doğrulanmış değiller.

Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası bu ülkeye uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatıldı.

Pandemiye karşı alınan önlemleri incelemekle görevlendirilen Rus bir heyet şu an Türkiye’de bulunuyor. Heyette yer alan uzmanların yapacağı değerlendirmeler, Türkiye uçuşlarının başlatılması konusunda belirleyici olacak.