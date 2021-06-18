Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Kabil Havalimanıyla ilgili Türk-ABD mutabakatı, ABD-Taliban anlaşmasını ihlal eder

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Türkiye ve ABD'nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'yla ilgili planlarının ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmaya aykırı olacağını belirtti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kabulov'a NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğini Türkiye’nin üstlenmeye devam etmesinin ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmayı ihlal edip etmeyeceği soruldu.

Kabulov, "Elbette ihlal eder" yanıtını verdi.

Kabulov, Türkiye ve ABD arasındaki mutabakatın Afganistan'daki güvenlik durumunu etkilemesine pek ihtimal vermediğinin altını çizdi.

Erdoğan'dan 'Türkiye çok daha fazla sorumluluk alabilir' mesajı

Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda "ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan’daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara mayısta teklif etmişti

Sık sık Taliban saldırılarının hedefi olmasıyla tanınan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili 7 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şartlara göre ABD ile diğer güçler çekildikten sonra güvenliğini Türkiye'nin sağlayabileceği açıklaması gelmişti. Ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu konuda Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına saygı duyduklarını duyurmuştu.

Katar'daki Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 2020'de Doha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle vardıkları tüm Amerikalı güçlerin çekilmesi anlaşması uyarınca Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söylemişti.