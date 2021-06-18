Rusya'da parlamento seçimleri 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak

Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ve diğer seçim süreçlerinin 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Pamfilova yaptığı açıklamada, “Tüm faktörleri, özellikle sağlık ve epidemiyolojik güvenliği göz önünde bulundurarak yaptığımız analiz neticesinde, verili durumda en iyi seçeneğin, seçimlerin seçmenlerimizin sağlık güvenliğini, erişilebilirliğini ve rahatlığını garanti edebilecek üç gün süresince yapılması sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.

Pamfilov, apartman avlularında yapılan oylama şeklinin bu seçimlerde uygulanmayacağını belirterek, “Geçen yıl iki ek oylama şekli uyguladık. Pek çok kişi tarafından çok sevilen ve halk arasında ‘kütükler üzerinde oylama’ olarak adlandırılan apartman avlularında yapılan oylama, gerekli olduğu durumlarda işlevini ve rolünü iyi bir şekilde yerine getirdi. Ancak, şu anda buna ihtiyaç yok ve bu uygulamaya başvurmayacağız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerinin 19 Eylül’de yapılmasını öngören kararı 17 Haziran’da imzalamıştı.

Devlet Duması seçimleri, karma seçim sistemi altında beş yılda bir yenileniyor. Sandalyelerin yarısı (225) parti listelerinden seçilirken, diğer yarısı (225) tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.