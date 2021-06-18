Yalta’da sağanak yağmurlar nedeniyle OHAL ilan edildi

Yalta Belediye Başkanı Yanina Pavlenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Nehirler taştı, şehrin merkezi sular altında kaldı. İnsanları tahliye ediyoruz” ifadesini kullandı.

Pavlenko, daha sonra Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, havanın iyileşmeye başladığını belirterek, “Yağmur neredeyse durdu. Şu ana kadar şehre 135 mm yağmur yağdı. Buna benzer ciddi bir durum, en az 190 mm yağmurun yağdığı 1922’de yaşanmıştı” dedi.

Güvenlik nedeniyle okulların elektriğinin kesildiğini söyleyen Belediye Başkanı, ayrıca şehrin sularını kestiklerini de bildirdi.

Yalta’da, bir gece içinde 2 aylık yağmur yağması nedeniyle nehirler taştı. Yağmurlar ayrıca Kırım’ın Simferopol, Sivastopol ve Yevpatoriya şehirlerinde de devam ediyor.

Daha önce Kırım lideri Sergey Aksenov, yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kalan yarımadada acil durum ilan etmişti.