'Rusya'da hamile kadınlara önümüzdeki haftadan itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanabilir'

Dünyanın ilk tescillenen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya'da hamile kadınların önümüzdeki haftadan itibaren Kovid-19 aşısı yaptırmaya başlayabileceğini belirterek, şu ana kadar aşılananlar arasında çok sayıda bebek sahibi olan kadın bulunduğunu ve kendilerini çok iyi hissettiklerini kaydetti.

Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Sağlık Bakanlığı'nın hakkını teslim etmemiz gerekiyor, Bakan Mihail Albertoviç Muraşko, hamile kadınların aşılanmasının önemini çok iyi anlıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hamile kadınların aşılanmasına izin verileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırdıktan sonra hamile kalan ve bebek sahibi olan çok sayıda kadın bulunduğunu belirten Gintsburg, bunların 80’den fazlasının klinik denemelerin üçüncü aşamasının resmi istatistiklerinde yer alan kadınlar olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendilerini harika hissediyorlar. Bebeklerin durumu yakından takip edilecek ve antikor seviyeleri izlenecek. Antikorlar bebeklere emzirme yoluyla geçiyor."

Rusya’da Kovid-19'a karşı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.