Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında yüzde 34.4’lük artış

Başbakan Yardımcısı Golikova, bugünkü basın toplantısında, “Son günlerde yeni koronavirüs kaynaklı vaka sayısında oldukça büyük artış gözlemliyoruz. Rusya’da vaka sayısında Moskova şehri ve Moskova Bölgesi mutlak lider konumundalar. Son 5 günde yeni vaka sayısındaki artış, geçen haftanın 5 gününe göre, yüzde 34.4 olarak gerçekleşti. Moskova’da bu rakam daha yüksek, yüzde 54.4” diye açıkladı.

Vaka sayısındaki artışın başlıca sebebinin, ülkede henüz toplum bağışıklığı oluşmazken vatandaşların kısıtlamalara uymaması olduğunu kaydeden Golikova, “İkinci sebep, genel olarak dünyada ve ülkemizde yeni koronavirüs varyantlarının mutasyonu” ifadesini kullandı.

Tatyana Golikova ayrıca, “Son 2 günde ölüm oranında yüzde 14’lük artış gözlemliyoruz” dedi.

Son günlere kadar ölüm oranında sadece azalma olduğunu ama son 2 günde durumun değiştiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı, artışı önlemek için herkesin kısıtlayıcı önlemlere uyması, kendini ve yakınlarını koruması gerektiğini anlattı.

‘Aşılanma hızı yüzde 5 arttı’

Son 2 günde, günlük aşılanma sayısında yüzde 5’lik bir artışın gerçekleştiğini aktaran Golikova, bu konuda lider konumda olan bölgelerin sırasıyla Moskova Bölgesi, Sahalin ve Moskova şehri olduğunu belirtti.

Rusya’da Kovid-19 aşısının ilk dozunu yapan kişi sayısının 19 milyon 700 bini geçtiğini bildiren yetkili, 16 milyon 100 bin kişinin aşının her iki dozunu yaptığını söyledi.

Rusya’nın bazı bölgelerinde bir dizi gruplara yönelik zorunlu aşılama kararının alındığını kaydeden Golikova, “Bunlar öncelikle, çok sayıda kişiyle temas halinde olan vatandaşlar. Buna ihtiyaç var. Bu karar, vaka sayısında gözlemlediğimiz ve muhtemelen önümüzdeki günlerde gözlemlemeye devam edeceğimiz rakamlar nedeniyle alındı. Bulaşma zincirinin kopması ve durumun istikrara kavuşması için aşılama elzem” diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı, “Vatandaşların çoğunluğu aşılandığında vaka sayısında azalma, belki de sert düşüş beklenebilir. Ama insanların aşılanmadan sonra da önlemlere uymaya devam etmesi de önemli” diye kaydetti.