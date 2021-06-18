Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V ile aşılananlar 6 ay boyunca antikor testi yapmayabilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Bölgesi’nin Komunarka şehrindeki hastanenin yeni açılan çocuk bölümüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, “Genel olarak 6 ay boyunca garanti olarak antikor sayısını kontrol etmeye gerek yok. Yani aşı yapan bir kişi iyi bir koruyucu bağışıklığa sahip” diye açıkladı.

Muraşko, kendisinin de aşı olduğunu ve antikor sayısının yüksek olduğunu anlattı.