'Rusya Savunma Bakanlığı, sakız biçiminde bir Kovid-19 ilacı geliştiriyor'

Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı 48. Merkezi Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sakız şeklinde olacak yeni bir antiviral ilaç üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynak, "Rahat kullanım şeklinin ilacın yararlı özellikleri ile birleştirilmesi, yeni bir koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadelede olumlu bir etki sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya'da bir tür geleneksel meyveli şekerleme olan pastila şeklinde bir Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıldığı bilgisini paylaşan kaynak, "Testler tamamlandıktan sonra aşı, farklı tedavi usullerine dahil edilecek ve mevcut tedavi mekanizmalarına ek olarak kullanılabilecek" diye konuştu.