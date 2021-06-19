Zaharova, Kuleba'nın ‘Kırım platformu’ ile ilgili sözlerini ti’ye aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın "Kırım Platformu, Ukrayna’da son 30 yılda düzenlenen en büyük uluslararası etkinlik olacak" açıklamasına yanıt verdi.

Telegram kanalından yaptığı açıklamada,, “Daha önce, Kiev yetkilileri Kırım’ı geri almak istiyorlardı. Şimdiki arzularında daha mütevaziler; sadece etkileyici bir etkinliğe ihtiyaçları var. Görünüşe göre, ‘Helva demekle ağız tatlanmaz’ atasözünü kendi üzerlerinde test etmeye karar vermişler. Mazoşitler” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 23 Ağustos'ta Kiev'de düzenlenecek olan ‘Kırım Platformu’ zirvesinin Ukrayna'nın son 30 yılda ev sahipliğini yaptığı en büyük uluslararası etkinlik olacağını ifade etmişti.