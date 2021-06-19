Aeroflot, Türkiye'ye ek seferlere başlıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot’un sözcüsü Mihail Demin, bugünkü basın brifinginde, Aeroflot’un Türkiye’ye ek uçak seferleri başlatacağını duyurdu.

Aeroflot sözcüsü, Antalya, Bodrum ve Dalaman'a birer, İstanbul’a ise günde iki ek sefer düzenleneceğini belirterek, talebe bağlı olarak ileride ek sefer sayılarının değişebileceğini kaydetti.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova dün yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.