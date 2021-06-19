Putin, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Reisi'yi tebrik etti

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği’nin Basın Ataşesi Maksim Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiği bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Basın ataşesi, Putin’in mesajında Reisi'yi seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ederek, çeşitli alanlarda ikili yapıcı işbirliğinin yanı sıra, iki ülkenin çıkarlarına olan uluslararası konulardaki etkileşimin daha da geliştirilmesi umudunu dile getirdiğini kaydetti.