Kremlin: Putin-Johnson görüşmesi mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya ve İngiltere liderleri arasında olası görüşme için hazırlıklar yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Hayır, böyle bir görüşme için hazırlık yok ama bu, potansiyel olarak mümkün. İngiltere'de, Londra'nın girişimiyle epey bozulan ikili ilişkilerimizi onarma yönünde siyasi iradenin üstün gelmesi durumunda mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 16 Haziran Cenevre’de gerçekleştirilen Rusya-ABD Zirvesi’nin ardından Rusya-İngiltere Zirvesi’nin düzenlenebileceğini söylemişti.

Sky News televizyonuna konuşan Wallace, Moskova'nın politikasını değiştirmesi durumunda, Johnson'un Rusya ile ilişkileri görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.