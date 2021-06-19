Putin: Rusya, Kovid-19 için yeni aşılar üzerinde çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm çaba ve kaynakların Kovid-19'a karşı mücadele ve aşılama hızını artırma üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini belirterek, "Rusya yeni aşılar geliştirmeye devam ediyor" dedi.

Putin, Rusya'da kutlanan Sağlık Çalışanları Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına mesajında, "Şu anda bizim ortak görevimiz, tüm çabaları ve kaynakları, vatandaşları koronavirüs ve sonuçlarına karşı koruma üzerinde yoğunlaştırmak. Her şeyden önce aşılama hızını artırmak gerekiyor. Bunun için tüm imkanlara sahibiz" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, "Rusya, bugün 4 adet kendi koronavirüs aşısına sahip, aynı zamanda yeni aşı ve ilaçları geliştirme çalışmaları devam ediyor. Elbette mevcut durumun tüm zorluklarına rağmen muayene programlarını genişletmek, kardiyovasküler, onkolojik, endokrin ve diğer hastalıkları olan hastalara modern bakım sağlamak gerekiyor" dedi.

Rusya’da Kovid-19’a karşı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.