Washington Büyükelçisi Antonov'u taşıyan uçak Moskova'dan ayrıldı

Moskova'daki Şeremetovo Havaalanı'ndan New York uçağına binen Antonov, Washington'a geçecek. Antonov'un yarın görevine yeniden başlaması bekleniyor.
'İyimser bir ruh haliyle gidiyorum'
Şeremetovo Havaalanı'nda Sputnik'e demeç veren Antonov, iyimser olduğunu ve ABD'li meslektaşlarıyla yapıcı bir etkileşim sağlanacağını umduğunu söyledi.
Hemen yarın ve sonraki günlerde planları ve yapacağı görüşmeler olduğunu anlatan Antonov, "Önümüzde çok iş var. İlerleme kaydedeceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.
ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan da, yakın zamanda görevine döneceğini, Rusya'ya dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)