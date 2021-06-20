Washington Büyükelçisi Antonov'u taşıyan uçak Moskova'dan ayrıldı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan mutabakatın ardından bu sabah görev yerine uçtu.

Moskova'daki Şeremetovo Havaalanı'ndan New York uçağına binen Antonov, Washington'a geçecek. Antonov'un yarın görevine yeniden başlaması bekleniyor.

'İyimser bir ruh haliyle gidiyorum'

Şeremetovo Havaalanı'nda Sputnik'e demeç veren Antonov, iyimser olduğunu ve ABD'li meslektaşlarıyla yapıcı bir etkileşim sağlanacağını umduğunu söyledi.

Antonov, "İyimser bir ruh haliyle gidiyorum. İki liderin görüşmesinin sonuçlarına göre eşit, pragmatik ilişkiler kurulması konusunda ABD'li meslektaşlarımızla yapıcı bir çalışma yapacağımızı umuyorum" dedi.

Hemen yarın ve sonraki günlerde planları ve yapacağı görüşmeler olduğunu anlatan Antonov, "Önümüzde çok iş var. İlerleme kaydedeceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan da, yakın zamanda görevine döneceğini, Rusya'ya dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.