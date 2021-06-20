Putin'le Direkt Hat programı 30 Haziran'da yapılacak

Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenlenmeyen Vladimir Putin'le Direkt Hat programının 18.'si bu yıl gerçekleştirilecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin'le Direkt Hat programı bu yıl 30 Haziran'da Moskova saati ile (TSİ ile aynı) 12.00'de başlayacak.

Program, Rusya'da Pervıy Kanal, Rossiya 1, Rossiya 24, NTV, OTR, Mir televizyon kanalları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii radyo istasyonlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlki Nisan 2001'de düzenlenen Direkt Hat programında Putin’e yöneltilecek sorular internet veya telefon üzerinden aktarılıyor. Rus lidere ülkedeki ekonomi, sağlık, eğitim ve önemli siyasi konulardan sorular geliyor.