Moskova Belediye Başkanı: Hastalığı geçirenlerde ve aşı olanlarda koronavirüs görülüyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, daha önce koronavirüs enfeksiyonu geçiren ve aşı olan bireyler arasında Hint varyantı nedeniyle yeniden vakalar görülmeye başlandığını söyledi. Rusya'da yeni vaka sayısı 17 bin 611 olarak açıklandı.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs aşısı olan bireyler arasında koronavirüs vakaları görüldüğünü anlattı.

Sobyanin, "Kişinin Hint varyantından korunması için bağışıklık seviyesinin Wuhan varyantına kıyasla iki kat daha yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle tekrarlanan vakalar görüyoruz, aşı olanlarda hastalık görüyoruz" dedi.

Moskova'da 1.5 milyon kişinin koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldığını belirten Sobyanin, "Öncelikle azami hızda aşılanmamız gerekiyor, her halükarda bu en güvenli koruma. Aşılananlar hasta olsa bile, çoğu hafif geçiriyor, büyük bölümü de hastalığa yakalanmıyor. Mümkün olduğunca fazla sayıda Moskovalının en kısa sürede aşılanması gerekiyor. O zaman virüsün yayılmasını önleyecek bir bariyer, kalkan oluşur" ifadelerini kullandı.

Başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'da vakaların yeniden artması üzerine Sobyanin, koronavirüs salgını nedeniyle kentte uygulanan kısıtlamaları 29 Haziran'a kadar uzatmış ve yeni tedbirleri duyurmuştu.

Rusya'da 17 bin 611 vaka sayısı

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Rusya’da son 24 saatte 17 bin 611 vaka tespit edildiğini duyurdu.

8 bin 305 vaka görülen Moskova, listede başı çekerken Moskova Bölgesi bin 638 ile başkenti izledi.

Son 24 saatte 450 kişi hayatını kaybederken 8 bin 629 kişi ise hastalığı yendi.