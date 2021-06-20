Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ABD'yle ilişkiler daha yapıcı şekilde gelişebilir

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Cenevre'deki Putin-Biden zirvesinin ardından Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin daha yapıcı şekilde gelişebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşmede Rus heyetinde yer alan Gerasimov, izlenimlerini anlattı.

Gerasimov, "Yapıcı bir yaklaşım hissettik. Bence iki ülke bu yoldan ilerlemeye devam edecek" dedi.