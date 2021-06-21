‘Rus Kovid-19 aşıları, yabancı ülkelerdeki 82 diplomatik misyona gönderildi’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sağlık Departmanı Başkanı Alina Kosaçenko, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşılarının, yabancı ülkelerdeki 82 diplomatik misyona ulaştırıldığını ve buralardaki personelin yüzde 80’ninin aşılandığı belirtti.

Sputnik’e konuşan Kosaçenko, “Bugüne kadar 82 ülkedeki dış temsilciliklerimize Sputnik V ile EpiVakKorona aşılarını gönderdik” dedi.

Kosaçenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘tüm vatandaşların aşılanması’ talimatıyla birlikte, mart ayından itibaren dış temsilciliklerde çalışan Rus vatandaşlarının aşılanması çalışmalarının başladığını ve şu ana kadar yüzde 80’ninin aşılandığını kaydetti.

Rus diplomatik misyonlarına aşıların Rusya Dışişleri Bakanlığı’na ait uçaklarla ulaştırıldığını belirten Kosaçenko, “Aşılar, uçuşların olmadığı ülkelere bakanın uçağı, hatta başbakan yardımcısının uçağıyla taşındı. Bunun çok zor bir iş olduğunu kabul edelim. Sadece aşıları ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda aşılama işlemlerini de yapıyoruz. Şu anda aşı göndermediğimiz çok az ülke kaldı, çalışmalarımız sürüyor, yakında tamamlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kosaçenko, diplomatik misyon çalışanlarına yönelik aşılamanın gönüllülük esasına göre olduğunu, isteyenlerin diğer ülkelerde üretilen aşılarla da aşılanabildiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşılama kesinlikle gönüllülük esasına göre yapılıyor. Dış temsilciliklerde çalışan personelimizin bir kısmı bulundukları ülke makamlarının Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna aşılarıyla aşılanma önerilerini kabul etti. Neredeyse tüm aşı çeşitlerini deneyen personelimiz, seçimini en fazla Sputnik V’den yana kullandı.”