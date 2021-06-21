Sputnik V aşısının 12-17 yaş grubu üzerindeki klinik testleri temmuzda başlıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova'nın açıklamasına göre Sputnik V aşısının 12-17 yaşlarındaki kişiler üzerindeki klinik testleri temmuzda başlayacak.

Şimdilerde gönüllüler seçiliyor ve bu yaş grubundaki kişilere yetişkinlerden daha düşük doz uygulanacak. Araştırmalar üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Rakova, “Test sonuçlarına göre bu yaş grubunun aşılama programına alınıp alınmayacağına ilişkin bir karar almak mümkün olacak. Testlere 350 kişi katılacak. İlk ve ikinci aşamada 100, üçüncü aşamada 250 kişi yer alacak” dedi.

Daha önce Kovid-19 geçirmemiş veya aşılamaya engel bir hal bulunmayan kişiler araştırmalara katılabilecek. Uygulama öncesinde tüm katılımcılar detaylı bir tıbbi muayeneden geçirilecek ve her birine PCR testi yapılacak. Araştırmalar başladığı tarihten itibaren bir yıl sürecek. Bu süreçte tüm katılımcılar doktorlar tarafından sürekli olarak izlenecek.

İki aşının da vurulmasının ardından gönüllüler üç gün hastanede tutulacak, daha sonra testler için birkaç kez hastaneye gidecek. Gönüllüler daha sonra ayrıca özel bir uygulama üzerinden günlük tutacak, doktorlar da buradan onları kontrol edecek.