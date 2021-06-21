Rusya lideri Putin'den Savunma Bakanı Şoygu’ya Kırım talimatı

Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamasına göre Putin, Savunma Bakanı Şoygu’ya Kırım’daki sel felaketinin yol açtığı sorunların ortadan kaldırılması için gerekli güçlerin ve kaynakların harekete geçirilmesi talimatı verdi.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya Kırım’daki selin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli güçlerin ve kaynakların harekete geçirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Peskov, Putin’in talimatıyla Kırım lideri Sergey Aksenov’un bu yöndeki çalışmalarla ilgili en hızlı şekilde karar alacağını ifade etti.

Putin ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e de sel felaketinde görev yapan ekiplerdeki kişi sayısını artırma ve sonuçların derhal ortadan kaldırılmasına yönelik tedbir alınması talimatı verdi.

Rusya Başbakanı Tatyana Golikova ise salgınla ilgili tedbirlerin uygulanmasıyla ilgileniyor.

Kırım’a federal merkezden kapsamlı acil yardım sağlanacak.