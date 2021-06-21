Peskov: ABD’nin hasım ülkeler listesinden çıkarılması için henüz bir neden yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD liderlerinin Cenevre’deki görüşmelerinin ardından ABD’nin hasım ülkeler listesinden çıkarılması için henüz bir neden olmadığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Cenevre’deki ‘yapıcı geçtiği’ belirtilen zirvenin ardından ABD’nin hasım ülkeler listesinden çıkarılması olasılığı olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Peskov, “Bu tür görüşmelerde hangi konularda konuşmanın faydasız olduğu, hangi konularda konuşulması gerektiği, hangi konularda kesinlikle hemfikir olunmadığı, hangi konularda tamamen uyum içinde hareket edilebileceğine ilişkin bir anlayışa varılır. Ancak bunlar gerçeğe dökülmeden, konuyla ilgili bir çalışma mekanizması kurulmadan ve somut bir anlaşma olmadan havada kalıyor” ifadelerini kullandı.

Liderlerin zaman sorunu nedeniyle detaylara inemediğini, kavramsal ve çerçeve niteliğinde konuşmalar yaptıklarını, detaylara da sonraki çalışmalarda inildiğini belirten Peskov, “Bu sebeple çalışma düzeyindeki uygulamalar etkili bir nitelik kazanmadan, buradan bir sonuç almadan, bir değişikliğe gitmek için bir neden yok” dedi.

‘Cenevre zirvesinin olumlu sonuçları, ABD’yi Rusya’yı zapt etme politikasından vazgeçirmez’

Peskov, Rusya’ya karşı yeni yaptırım getirilmesi olasılığıyla ilgili iddiaları da değerlendirdi.

Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden’ın zirvede yapıcı bir atmosfer olduğunu söylemesi, ABD ile olan ikili ilişkilerimizi temkinli bir şekilde değerlendirmekten uzaklaştığımız anlamına gelmiyor. İlişkilerimizde pragmatizm ve temkinlilik ağır basıyor” dedi.

Peskov, zirvede elde edilen yapıcı ve olumlu sonuçların ABD’nin Rusya’yı zapt etmeye yönelik politikasından vazgeçeceği anlamına gelmediğini, bunun devam edeceğinin farkında olduklarını vurguladı.