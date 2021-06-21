Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’ye döndü

Putin ile Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de gerçekleştirdiği zirveden günler sonra, üç aydır Rusya’da olan Antonov, ABD’ye döndü.

Rus Aeroflot Havayolları ile gerçekleştireceği uçuş öncesinde Antonov, ‘iyimser bir ruh haliyle’ okyanusu geçeceğini söyledi.

Antonov, eşit ve faydaya dayalı ikili ilişkiler geliştirmek için ABD’li yetkililer ile yapıcı bir işbirliği kurmalarını umduğunu söyledi.

❗️ On June 20, Anatoly Antonov, Ambassador of the Russian Federation to the United States, returned to Washington, D.C. and took up his duties. — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 20, 2021

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, daha önce istişareler için ülkelerine dönmüşlerdi.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Putin ve Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan da Twitter’da Moskova’ya dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Psaki: Zirveden sonra Rusya’ya karşı yaptırım politikamız değişmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cenevre zirvesinden sonra yaptırım politikalarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Psaki, “Yasalar kimyasal silah kullanımıyla ilgili olarak yaptırım hedeflerini değerlendirmeye devam etmemizi gerektiriyor” dedi.

Psaki, bu bağlamda Sullivan’ın ifadelerinin zamanlamasının bir önem taşımadığını belirtti.

Zaharova: Önce kendilerini yaptırımlarla cezalandırsınlar, ondan sonra ‘yasa’ desinler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Psaki’nin sözleri üzerine Telegram’dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“ABD yasalara bağlı yaşamaya başlayalı çok oldu mu? Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne bağlı olarak yaptıkları hiçbir şekilde hiçbir yasa ile bağdaşmıyor, tamamen hukuksuzluk. İlk önce Yugoslavya ve Irak’ta yaptıklarıyla, öldürülen ve sakat bırakılan milyonlarca insanla ilgili kendilerini yaptırımlarla cezalandırsınlar. Ancak ondan sonra ‘yasa’ kelimesini ağızlarına alabilirler.”