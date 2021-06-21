Muraşko: Sputnik Light aşısı 25 Haziran’dan sonra sivil dolaşıma girecek

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Muraşko, “Sputnik Light aşısı şu an üretim ve kalite kontrol aşamasında ve tekrar aşılamada kullanım için çok uygun. Önümüzdeki hafta aşıyı piyasaya süreceğiz diye düşünüyorum. Aşının ilk serisi ayın 25’inden sonra sivil dolaşıma girmeye başlayacak” dedi.

Muraşko, Sputnik Light’a aşılama noktalarında ulaşılabileceğini ekledi.

Rusya’da 17 bin 378 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre son 24 saatte 17 bin 378 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 5 milyon 334 bin 204’e çıktı.

Başkent Moskova’da 7 bin 584, Moskova bölgesinde bin 811, St. Petersburg’da bin 46 yeni vaka görüldü.

Hastalık nedeniyle kaydedilen can kaybı sayısı gün içinde 440 artarak 129 bin 801’e çıktı. Gün içinde 8 bin 361kişi iyileşti. Salgın boyunca 4 milyon 878 bin 333 hastalığı atlattı.