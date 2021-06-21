Rus S7 Havayolları, 10 Temmuz’dan itibaren Moskova-Antalya uçuşlarını başlatıyor

Sputnik’e konuşan S7 Havayolları’ndan bir sözcü, “S7 Airlines, 10 Temmuz’dan itibaren Moskova-Antalya güzergahı üzerinde günlük olarak düzenli uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu anda Türkiye’ye uçuş programını oluşturuyoruz, yakın zamanda birkaç güzergah daha açmayı planlıyoruz. Onları daha sonra bildireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlatılacağını söylemişti.