Lavrov: Batı Suriye'deki gerçek insani durumu kabul ederse, Rusya bu konuyu istişare etmeye hazır

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye'deki sorunlarla ilgili olarak "Eğer bu faktörlerin Suriye'deki insani durumu etkilediği kabul edilirse, tüm bunları istişare etmeye hazırız. Ancak bunun için Batılı partnerlerimizin sorunları tek taraflı yorumlamaktan vazgeçmeli ve Suriye'de insani alanda oluşan durumdaki sorumluluklarını kabul etmeli" dedi.

İdlib'deki zorlu durumun önceden olduğu gibi sürdüğünü ve Türkiye'nin aktif çabalarına rağmen Heyet Tahrir el-Şam terör örgütünün belirleyici rol oynamaya devam ettiğini belirten Lavrov, "Örgüt, çok sayıda sivili rehin tutuyor. Şu anda İdlib, Suriye'ye ülke dışından ve Şam'ın katılımı olmadan insani yardım sokulan tek il konumunda olup bu durum insani tedarikleri zorlaştırıyor. Suriye hükümetinin Şam üzerinden insani yardım göndermeye hazır olması ise BM ve Batılı ülkeler tarafından gözardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki insani sorunların ABD'nin yaptırımları ve ABD'li güçlerin Fırat'ın doğusunu kontrolü altında tutması nedeniyle derinleştiğine dikkat çeken Lavrov, "Suriye'nin hidrokarbonları ve diğer doğal zenginlikleri yağmalanıyor, üstelik elde edilen mali kaynaklarla birçok kişi tarafından bölücülüğün teşvik edilmesi ve Suriye devletinin parçalanmasının provoke edilmesi olarak görülen projeler finanse ediliyor" diye konuştu.

Bunların yanında Lavrov, bir dizi Avrupa ülkesi ile ABD'nin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine engel olduğuna değindi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'nın BM kurallarını ihlal ederek Şam'ın katılımı olmadan topladığı yardımlar, sığınmacıların dönmeleri, ülkede eğitim, enerji ve su tedarik koşullarının sağlanması için kullanılmıyor. Bunlar, sığınmacıların oralarda daha fazla kalmaları için Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacı kamplarına gönderiliyor" diye ekledi.