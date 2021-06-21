'Rusya'daki tur operatörleri, Türkiye'ye uçuşlarda tam kapasiteye iki hafta içinde ulaşacak'

Coral Travel Halkla İlişkiler Birimi Şefi Marina Makarkova, Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter seferlerin 22 Haziran'da kısıtlamalar kalktıktan hemen sonra başlayacağını ancak tur operatörlerinin tam kapasiteli taşımalara iki hafta içinde başlayabileceğini söyledi.

Rus basınına demeç veren Makarkova, "Moskova ve Yekaterinburg'da Antalya'ya ilk uçakları salı günü göndermeye hazırız. 23 Haziran'dan itibaren, uluslararası taşımacılığa izin verilen diğer kentlerden uçuşlara başlamayı planlıyoruz. Royal Flight havayolu şirketinin uçaklarıyla uçacağız. Tam kapasiteli taşımacılığı geçiş için yaklaşık iki haftaya ihtiyaç var" dedi.

Intourist firması da, 22 Haziran'da Kazan'dan Antalya'ya ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin açıklamasına göre 23 Haziran'da Moskova, Yekaterinburg, Ufa, Nijniy Novgorod ve Mineralnıye Vodı'dan uçuşlar başlayacak. Bu uçuşlar Red Wings havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Intourist müşterileri, diğer kentlerden Azur Air'le uçaçak, sefer programı daha sonra açıklanacak.

Intourist, Antalya'nın yanı sıra Dalaman'a da seferler düzenleyeceklerini belirtti.

TUI Russia firması, 22 Haziran'da uçuşlara başlayacağını ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu'ndan (Rosaviatsiya) uçuş yapılacak kentlerle ilgili kararını beklediklerini açıkladı.

TEZ Tour ise, seferlere kısıtlamalar kalktıktan 5-7 gün sonra başlamayı planlıyor.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.