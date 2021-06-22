Rus Dışişleri: Ermenistan seçimlerinin Moskova-Erivan ilişkilerini pekiştireceğini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'daki parlamento seçimlerin ardından bu ülkenin kalkınmasını, Moskova-Erivan ilişkilerinin pekişmesini ve Kafkasya'da güvenlik ve istikrarın artmasını umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'da Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ın önde tamamladığı seçimler hakkında açıklama yaptı.

Zaharova, "Seçim sonuçlarının Ermenistan'ın kademeli olarak kalkınmasına, Rus-Ermeni ilişkilerinin pekişmesine ve en başta Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarının eksiksiz olarak uygulanması olmak üzere tüm Kafkasya bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını umuyoruz" dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gözlemci misyonu başkanı İlham Nematov'un seçimlerin yasalara uygun olarak yapıldığını, sonuçları etkileyebilecek önemli ihlaller tespit edilmediğini açıkladığını anımsatan Zaharova, Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması (KGAÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin gözlemci misyonlarının da benzer değerlendirmeler yaptığını kaydetti.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, seçileri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamladı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 21.04'te kaldı.