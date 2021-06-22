ATOR: Rusya’dan Türkiye’ye eylül sonuna kadar yaklaşık 3 milyon turist gidebilir

Sputnik’e konuşan Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, “Rezervasyon ve fiyat dinamiklerinin korunması, aynı zamanda koronavirüsle ilgili ek kısıtlamalar olmaması halinde Rusya’dan Türkiye’ye (Antalya, Ege’deki tatil beldeleri ve İstanbul dahil tüm güzergahlara) turist akışı 22 Haziran’dan eylül sonuna kadar yaklaşık 3 milyon kişi olabilir” ifadelerini kullandı.

Bu sayıya nisan-haziran döneminde Türkiye’ye gidemeyen yolcuların da dahil olduğunu belirten Lomidze, ‘yüksek sezonun’ hava koşulları ve fiyatların uygun olması durumunda ekimde de devam edebileceğini kaydetti.

‘Bu yaz geçen yazdan daha iyi olacak’

‘Yurtiçi turlarını Türkiye turları ile değiştirmek isteyenler var’

Lomidze, “2021 yaz sezonu Türkiye için Rus turist akışı bakımından geçen yılkinden daha iyi olacak. Sezon ağustosta değil, haziranda başladı. Uçuş yapılan coğrafya genişletildi. 2020’de Türkiye’ye uçuşlar yedi kent ile başladı, sonra liste 21 kente kadar genişletildi. Bu yıl Rusya’nın 32 kentinden Türkiye’ye uçuş izni var” dedi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin yurtiçi turlarını Türkiye güzergahı ile değiştirdiğini ifade etti.

Lomidze, “Rus tatil beldelerini değiştiriyorlar, bununla ilgili talepler var, ancak henüz sayı belirtmek zor” dedi.

Rus tur şirketi İnturist’ten yapılan açıklamada ise yurtiçi turların Türkiye turları ile değişirilenlerin az sayıda olduğu belirtildi. Şirket kaynağı, “Bunlar yoğun talepler değil, gösterge niteliğinde bir istatistik yok zira henüz çok az zaman geçti. Ancak turistler bununla ilgileniyor, evet, fakat iptaller hala nadir” dedi.

Bir başka tur şirketinden de değişim taleplerinin geldiği açıklaması yapıldı.

‘Antalya bugün 12 binden fazla turisti ağırlayacak’

Lomidze, “Kısıtlamalanın kaldırıldığı ilk gün olan bugün, Rusya’dan Antalya’ya 44 uçuşla 12.2 bin turist gidecek” dedi.

Lomidze sezonun saat 4.15’te Ufa’dan Pegas Touristik ile seyahat eden turistlerle açıldığını ekledi.

‘Uçuş aramaları yüzde 173 arttı’

Öte yandan Aviasale isimli bilet satış sitesinin temsilcisinin İzvestiya’ya yaptığı açıklamaya göre Rusya’dan Türkiye’ye yönelik bilet arama talepleri kısıtlamaların kaldırılacağının duyurulmasının ardından yüzde 173 arttı.

‘Türkiye’de tatil daha ucuz’

Aeroflot: Yoğun ilgi var

Rozovıy Slon tur şirketleri zincirinin Genel Müdürü Aleksan Mkrtçyan da “Türkiye’de tatil yapmak Yunanistan’dakinden yüzde 30 daha, Kıbrıs’tan ise yüzde 40 daha ucuz. Bulgaristan’daki fiyatlar da kıyaslanabilir durumda, ancak Türkiye Rusların daha çok ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Rus Aeroflot Havayolları şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada da, “Şu anda Türkiye’nin Antalya, Bodrum ve Dalaman kentlerine yoğun ilgi var. Aynı zamanda Yunanistan’ın Atina, Selanik ve Kandiye kentlerine” ifadeleri kullanıldı.