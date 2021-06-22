Putin uyardı: Yeni bir silah yarışı riski var

Rusya lideri Vladimir Putin, Alman Die Zeit gazetesi için, Sovyetler Birliği tarafından Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın başlamasının 80. yıldönümü çerçevesinde ‘Geçmişe rağmen açık olmak’ başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kremlin’in yayınladığı makaleye göre Putin, “Şu anda Avrupa’daki güvenlik sistemi ciddi şekilde zayıfladı. Gerginlik artıyor, yeni bir silah yarışına yönelik riskler gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.​

Sadece vatanlarının bağımsızlığı ve onurunu kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa ve dünyayı kölelikten kurtaran Kızıl Ordu kahramanlarının cesaret ve dayanıklılığıyla gurur duyduklarını belirten Putin şöyle devam etti: “Şimdilerde her kim geçmişi yeniden yazmaya çalışırsa çalışsın, gerçek şu ki Sovyet askeri Alman topraklarına Almanlardan intikam almak için değil, soylu, büyük, kurtarıcı rolü ile gitti. Zaferi yakınlaştıran Hitler karşıtı koalisyondaki müttefiklerimizi, direnişin katılımcılarını, Alman faşizm karşıtlarını şükranla anıyoruz."

Rusya’nın Avrupa ile kapsamlı işbirliği tesis etmekten yana olduğunu belirten Putin, güvenlik, stratejik istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, dijitalleşme, enerji, kültür, bilim, teknoloji, iklim ve çevre sorunları gibi karşılıklı olarak ilgilendiren birçok işbirliği alanı olduğunu belirtti.

Putin şu ifadeleri kullandı: “Dünya savaşının dehşetinden sağ kurtulan Avrupa halkları ne olursa olsun, geçen yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da yaşanan trajedilerin altına bitirici bir çizgi çekmek için yabancılaşmanın üstesinden gelip karşılıklı güven ve saygıyı yeniden tesis edebildi, entegrasyon yoluna girdi. Özellikle de şunu vurgulamak istiyorum, Avrupa’nın böyle olabilmesinde birleşik modern Almanya’nın hem doğusunda hem batısında yaşayan Almanlar ve halkımızın tarihi nitelikteki barışı muazzam bir rol oynadı."