'Ruslar, uygun fiyatlı Türkiye turlarının tamamını satın aldı'

Rus turistlerin Türkiye destinasyonundaki tüm ucuz turları satın aldığı ve geriye sadece daha pahalı turların kaldığı belirtildi.

Tur operatörü Intourist'ten Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ruslar, ucuz Türkiye turlarının tamamını satın aldı. Intourist yetkilisi, "Yeni turlar pahalanmadı, öncelikle en uygun fiyatlı turlar rezerve ediliyor ve seçiliyor. En ucuz tur paketleri satılınca, asgari fiyatlar daha yüksek seviyeye çıkıyor" dedi.

Level.Travel temsilcisi, satışların ilk gününde Türkiye turlarının asgari fiyatının yaklaşık 10 bin ruble arttığına dikkat çekti. 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklama, uçak biletleri, transfer ve sigortayı kapsayan tur paketinin fiyatının 42 binden 55 bin rubleye çıktığını belirtti.

Tez Tour da, tur fiyatlarının geçen haftaya kıyasla ortalama yüzde 15 arttığını ancak 2020 sezonuna göre bir miktar azaldığını açıkladı. Firma, talep arttıkça konaklama fiyatlarının da artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti.

'Soçi'ye talep azalmadı'

Bu arada Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinin Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlayacağının açıklanması sonrası Soçi'deki tesislere talebin azalmadığını söyledi.

Kopaygorodskiy, "Otelcilerden ve tur operatörlerinden aldığımız verilere göre taleplerde bir dalgalanma görülmedi. Daha önceki rezervasyonlarda iptal ya da rezervasyon temposunda bir azalma tespit etmedik" ifadelerini kullandı.

Kopaygorodskiy, ağustos ayı için odaların yüzde 90-92'sinin, eylül ayı için de yüzde 75'inin halihazırda satıldığı bilgisini paylaştı.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.