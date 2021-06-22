Seferlerin yeniden başlaması ardından ilk charter uçak, St. Petersburg’dan Antalya için havalandı

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını sonlandırması ardından, Antalya’ya gidecek ilk charter uçuşun St. Petersburg’daki Pulkovo havalimanından TSİ 13.40’ta havalandığı kaydedildi. Uçuşu, Rus Azur Air Havayolları gerçekleştiriliyor.

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen yükseliş nedeniyle Türkiye’ye uçuşları 15 Nisan’da askıya almıştı. Söz konusu uçuş kısıtlaması, Rus turistlerin Türkiye için yaptırdıkları erken rezervasyonlarının bir kısmının iptaline, çoğununsa ertelenmesine neden oldu.

Uçaklarda doluluk oranı yüzde 100

Rusya Tur Operatörleri Birliği yetkililerinin beklentilerine göre, tarifeli ve charter uçuşların bugünden itibaren başlaması ile usya’dan Türkiye’ye gidecek turistlerin sayısı eylül sonunda üç milyonu bulabilir.

Rus tur operatörü Coral Travel’ın halkla ilişkiler müdürü Marina Makarkova, kısıtlamanın son bulması ardından Rusya’dan Türkiye’ye charter uçuş gerçekleştiren uçakların tamamıyla dolu olduğunu belirtti.

“Bugün, üçü Moskova’dan birisi Yekaterinburg’dan olmak üzere üç uçuşumuz var, hepsinin doluluk oranı neredeyse yüzde 100” diyen Makarova'nın verdiği bilgilere göre söz konusu uçaklarda, kısıtlama sebebiyle daha önce uçuşu iptal edilmiş turistler de bulunuyor.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Her yıl milyonlarca Rus turist yaz tatilleri için Türkiye’ye geliyor.