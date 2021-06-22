Putin, Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ile Nazi ordusu arasındaki Büyük Vatan Savaşı’nın başlangıcının 80. yıldönümü olan Anma ve Keder Günü’nde Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı'na kırmızı gül buketi bıraktı.

Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölen 20 milyonu aşkın kişinin anıldığı Anma ve Keder Günü.

Moskova’daki Aleksandr Bahçesi’nde Anma ve Keder Günü vesilesiyle tören düzenlendi. Törenin başlamasından önce Putin gazileri selamladı. Rus lider daha sonra Meçhul Asker Anıtı’nın ‘Ebedi Ateş’ine kırmızı gül buketi bıraktı.

В День памяти и скорби: Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду pic.twitter.com/2NEfRjsdjb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 22, 2021

Nazi Almanyası 22 Haziran 1941’de şafak vakti, savaş ilan etmeden Sovyetler Birliği’ne saldırmıştı. Daha ilk gün Kızıl Ordu ve siviller arasından binlerce asker ölmüş, bin 200 uçak, tank ve topçu silahı imha edilmişti. 25 Ekim 2007’de Putin Rusya’nın askeri şeref ve anma günlerine ilişkin yasada değişiklik yapmış ve bu tarihler arasına savaşın başladığı gün olan 22 Haziran Anma ve Keder Günü de eklenmişti.

Meçhul bir askerin külleri Moskova bölgesindeki toplu bir mezardan alınarak 1966 yılında törenle Aleksandr Bahçesi’ne yeniden gömülmüştü. Sonraki yıl burada bir anıt açılmış ve bu anıtın başlıca unsuru ‘Ebedi Ateş’ olmuştu. 1997’de Meçhul Asker Anıtı’nın yanındaki şeref kıtası kurulmuştu. 2009 yılında anıta ‘ulusal askeri şeref statüsü’ verilmiş ve aynı onursal unvana sahip kentlerin adının bulunduğu stel eklenmişti.