Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu: Tarih çarpıtılıyor

Başkonsolosluğun açıklamasında Nazilere karşı zaferde Sovyetler Birliği’nin bariz ve tartışılmaz rolüne rağmen bazı ülkelerde küçümseme ve tarihi çarpıtma girişimlerine sıklıkla karşılaşıldığı vurgulandı.
Basın açıklamasının tamamı şöyle:
“22 Haziran 2021 tarihinde, Sovyet halkının Nazi Almanyası ile Mihver devletlerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşının başlangıcının 80. yıldönümü olacaktır. 80 yıl önce, 1418 gün süren Rus tarihinin en kanlı savaşı başlamıştır. Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Sovyetler Birliğinin hem askerleri hem de sivil nüfusu arasındaki kayıpları 26 milyonu aşmıştır. 1.700’den fazla şehir ve kasaba ve 70.000’den fazla köy harabeye dönmüştür. Sovyet ordusu ve müttefiklerinin kazandığı zafer sonucunda Nazi Almanyası ve Mihver devletleri tamamen yenilmiş olup birçok Avrupa ülkesi Nazi boyunduruğundan kurtulmuştur. Sovyetler Birliğinin Nazi Almanyasına karşı zafer kazanmadaki bariz ve tartışılmaz rolüne rağmen, şu anda bazı ülkelerde onu küçümseme girişimleri devam ediyor. Bazı devletlerin siyasi ve kamu liderleri, sık sık tarihi gerçekleri açık bir şekilde çarpıtıyor ve tarihin bu trajik sayfaları ile ilgili yüzsüz yalanları ve gerçekten uzak mitleri yayıyor. Bunun gibi temel mitler arasında aşağıdakiler vardır.
Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği liderlerinin II. Dünya Savaşının başlaması konusunda ‘eşit sorumluluk’
Sovyetler Birliği, uluslararası yükümlülüklerinden yola çıkarak trajediyi önlemeye çalışmıştır. Ancak Çekoslovakya’nın Batı'daki müttefikleri garantilerinden vazgeçmeyi ve bu ülkeyi Almanya’nın insafına bırakmayı tercih etmişlerdir. Amaçları, Moskova ile Berlin’i çarpıştırmak ve zayıflatmak için Nazileri Sovyetler Birliğine yönlendirmek idi. Sovyet yönetimi, Batı ülkelerinin iki yüzlü yaklaşımına rağmen, Hitler’e karşı bir koalisyon oluşturmak için her türlü çabayı göstermiştir. Sovyetler Birliği, Almanya ile Saldırmazlık Paktını mevcut koşulların baskısı altında imzalamış olup Avrupa ülkeleri arasında bunu yapan en son ülke olmuştur. Bu adımın temel amacı, savaşın kaçınılmaz başlangıcını geciktirmek idi.
Nazi Almanyası ve Mihver devletlerinin yenilgisinde Sovyetler Birliğinin belirleyici rolünün küçültmesi
Kızıl Ordunun savaşa son derece zor ve elverişsiz koşullarda girmesine rağmen, asıl Kızıl Ordu, Almanya ve Mihver devletlerinin birliklerinin ilerlemesini durdurmayı ve Nazi yönetiminin planlarını engellemeyi başarmıştır. Savaş boyunca, Almanya ve Mihver devletlerinin ana güçleri, Sovyet-Alman cephesine yoğunlaşmak zorunda kalmışlardır. Almanya ve Mihver devletlerinin en etkili tümenlerinin yaklaşık 280’i Sovyet ordusuna karşı savaşırken, Batı cephesinde Anglo-Amerikan birliklerine karşı yaklaşık 75 tümen mücadele ediyordu.
Ancak Kızıl Ordunun başarısı sayesinde, Mihver Devletlerine karşı Müttefik Devletler isimli bir koalisyon oluşturmak mümkün olmuştur. Sovyet-Alman cephesindeki muharebelerin büyüklüğü ve kayıpların sayısı, İkinci Dünya Savaşının, bu cephedeki sonuçlara bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Bazı Batı liderlerinin, Müttefik kuvvetlerin 1944 yılındaki Normandiya Çıkarmasının savaşın dönüm noktası olduğu konusundaki iddiaları tamamen asılsızdır.
Kızıl Ordu'nun kurtarma misyonunun inkar edilmesi
İşbirlikçi grupların kahramanlaştırılması ve Nazi suçlularının haklı gösterilmesi
Daha önce Sovyetler Birliğinin bir parçası olanlar da dahil olmak üzere bazı ülkelerde Neo-Nazi hareketleri daha etkin bir hale gelmeye başlamıştır. Nazi Almanyası’nın yanında savaşanların, kendi halkına karşı Nazilerin misilleme operasyonlarına katılanların kahramanlaştırılması yapılmaktadır. Sokaklara suçluların isimleri veriliyor ve onları anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu ülkelerin yönetimi, Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi (1945- 1946) tarafından suçlu olarak tanınan SS birliklerinde görev yapan yurttaşları övüyor. Nürnberg Mahkemesi, hem Nazileri hem de onların her nevi işbirlikçileri, suç ortaklarını doğrudan ve açık bir şekilde suçlu bulmuştur.”
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