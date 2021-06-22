Rusya'nın Belarus Büyükelçisi: AB'nin yaptırımlarından sonra Minsk'i desteklemeye devam edeceğiz

Sputnik'e demeç veren Lukyanov, AB'nin Ryanair uçağı vakası nedeniyle Belarus'a uyguladığı yeni yaptırımlara Rusya'nın nasıl baktığını açıkladı.

Lukyanov, "Belarus'u bırakmayacağız. Moskova, 'en kritik durumlara kadar' Minsk'e destek verecek" dedi.

Rusya ile Belarus'un müttefik olduğunu ve müttefiklerin birbirine ihanet etmeyeceğini kaydeden Lukyanov, "İki kardeş Slav halkı olduğumuzdan bahsetmiyorum bile" diye ekledi.

Dün ABD, AB, İngiltere ve Kanada, Ryanair uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk'e indirilmesi nedeniyle Belarus'a yönelik yaptırımlar uygulandığını duyurmuştu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Belarus'ta 'artan insan hakları ihlalleri ve sivil topluma, demokratik muhalefete, gazetecilere şiddet yoluyla baskı kurulduğu' gerekçesiyle 78 kişi ile 8 kuruluşa yaptırım uygulanacak.

Buna ek olarak, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Minsk'e indirilmesi ve Nexta ile Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç'in gözaltına alınması olayı nedeniyle 7 kişi ve 1 kuruluş da yaptırım listesine eklenecek. Yaptırım listesinde Lukaşenko'nun küçük oğlu Dmitriy, büyük oğlu Viktor'un eşi Liliya ile çok sayıda hakim, savcı, bürokrat, üst düzey güvenlik görevlisi ve milletvekili de yer alıyor.

Listeye alınan kuruluşlar arasında ise dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden devlete ait OJSC Belaz, otomobil üreticisi OJSC Minsk ile Belarus'tan petrol ürünleri ihraç yetkisine sahip tek özel şirket olan NNK bulunuyor. Yeni yaptırımlarla AB'nin Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 166'ya, kuruluş sayısı da 15'e çıktı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.