Aşı yaptırmayanlar 28 Haziran itibarıyla Moskova'da restorana gidemeyecek

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamalar getirdi. Bugünden itibaren geçici olarak konserli, seyircili etkinlikler ve spor etkinlikleri yasaklanıyor, restoranlar da 28 Haziran’dan itibaren ‘koronavirüsle mücadele’ düzenine geçiyor.

Sobyanin’in internet sitesinden yapılan açıklamada, kentte yeni kısıtlamaların getirileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 28 Haziran’dan itibaren yeme-içme mekanlarını aşılanan, son altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş olan, PCR testi ile koronavbirüs testi negatif çıkan kişiler girebilecek. Restoran ve kafelerde QR kod denetim sistemi kurulacak.

Bununla birlikte bugünden itibaren aynı anda 500’den fazla katılımcısı bulunan konserli, seyircili etkinlikler, eğlence ve spor etkinlikleri, kapalı alanda veya açık havada olması fark etmeksizin geçici olarak yasaklanacak.

Moskova’da rekor sayıda can kaybı

Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüs salgınının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybı meydana geldi. Kentte gün içinde 86 kişi, pandemi boyunca 21 bin 598 kişi hayatını kaybetti.

Genel olarak Rusya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 546 kişi öldü. Bu da 11 Şubat’tan bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı. Ülkede şimdiye kadar 130 bin 347 kişi Kovid-19 nedeniyle kaybedildi.

Ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 715 artarak 5 milyon 350 bin 919’a çıktı.