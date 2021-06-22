Gamaleya Merkezi: Sputnik V aşısı en az 6 aylık koruma sağlıyor

Gamaleya Merkezi’nin patojenik mikroorganizmaların popülasyon değişkenliği mekanizmaları laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Rus medyasına açıklamasında, “Bağışıklığın kesinlikle 6 ay boyunca devam ettiği yönünde elimizde yeterli sayıda veri var” ifadesini kullandı.

Guşin, “Belli bir epidemiyolojik tırmanmaya karşın bağışıklığı yenilemek için yeniden aşılanmak iyi olur” diye ekledi.

Daha önce Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, vatandaşları Kovid-19’a karşı yeniden aşılama konusunda belli yöntemler geliştirdiklerini açıklamıştı.