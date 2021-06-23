Putin ve Merkel, Büyük Vatan Savaşı'yla ilgili tarihsel hafızanın korunmasının önemini vurguladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ile Nazi ordusu arasındaki Büyük Vatan Savaşı'nın başlangıcının 80. yıldönümü olan Anma ve Keder Günü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Merkel, Alman tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi yaparak Nazilerin başlattığı savaşı konuştu.

Merkel, Nazi rejimi tarafından başlatılan savaşın getirdiği sayısız sıkıntı ve acı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken her iki taraf da o yıllarda yaşanan trajik olayların tarihsel hafızasını korumanın önemini vurguladı.

Telephone conversation with Federal Chancellor of Germany Angela Merkel: Day of Memory and Sorrow, security cooperation https://t.co/n65aIp57JE — President of Russia (@KremlinRussia_E) June 22, 2021

Putin, Başbakan Merkel ve Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Almanya'daki anma etkinliklerine katılımının Rusya'da takdirle karşılandığını anlattı.

Liderler, Rus ve Alman halkları arasındaki karşılıklı düşmanlığının aşılmasının ve uzlaşma sağlanmasının savaş sonrası Avrupa'nın kaderi için kilit önem taşıdığını belirtti.

Putin ve Merkel, günümüzde de ortak anakaranın güvenliğinin ancak ortak çabalarla mümkün olduğunu vurguladı.

Putin, Merkel'in talebi üzerine 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı ilk zirve hakkında bilgi verdi.

Taraflar, kişisel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.

Sovyetler Birliği tarafından Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü çerçevesinde Alman Die Zeit gazetesi için ‘Geçmişe rağmen açık olmak’ başlıklı bir makale kaleme alan Putin, "Şu anda Avrupa’daki güvenlik sistemi ciddi şekilde zayıfladı. Gerginlik artıyor, yeni bir silah yarışına yönelik riskler gerçek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.