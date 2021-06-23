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    Şoygu, NATO’nun füze savunma sistemleri konuşlandırmasının tehlikeleri konusunda uyardı

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    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106231044800125-soygu-natonun-fuze-savunma-sistemleri-konuslandirmasinin-tehlikeleri-konusunda-uyardi/

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun bölgesel olarak aktif şekilde füze savunma sistemi konuşlandırmasını Rusya’yı zapt etmekle gerekçelendirdiğini, bunun güvenlik için tehlike oluşturduğu belirtti.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 22-24 Haziran tarihlerindeki 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı çerçevesinde yaptığı konuşmada, “Son yıllarda giderek daha da büyük çaplı bir şekilde füze savunma sistemleri konuşlandırıldığını, bu sistemlere saldırı silahlarının eşlik ettiğini görüyoruz. Rus uzmanlar Asya-Pasifik bölgesinde füze savunma sistemlerinin istikrarsızlaştırıcı rol oynadığı konusunda birçok kez uyardı. Duruma ilişkin değerlendirmelerimiz, Avrupa’da da tamamıyla doğrulandı. Bölgedeki füze savunma sistemleri NATO tarafından Rusya’yı zapt etme unsurlarından biri olarak sunuluyor” ifadelerini kullandı.

    Şoygu, bu nedenle sistemlerin Rusya ve Çin’i hedef almadığı açıklamalarının inandırıcı olmadığını ifade etti.

    Şoygu, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardından, bu tür silahların geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına ilişkin bir kısıtlama kalmamasının durumu zorlaştırdığını, bunun Asya için de geçerli olduğunu ekledi.

    Kırım- Sel
    © REUTERS / ALEXEY PAVLISHAK
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    Şoygu, “Askeri açıdan bakıldığında, saldırı füzelerinin füze savunma sistemleri ile bir araya getirilmesi, sadece bölgede değil, tüm dünyada güç dengesini değiştirebilir. Orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin bir karar alınırsa, bu durum Rusya’nın doğu bölgeleri için de tehlike teşkil edecektir” dedi.

    Şoygu, ABD’nin Asya’da orta menzilli füze konuşlandırmasının Rusya’nın doğu bölgelerini tehdit ettiğini kaydetti.

    ‘NATO, Rusya-Belarus sınırına hızlıca asker gönderme güzergahları geliştiriyor’

    Şoygu, “Kuzey Atlantik İttifakı, yüksek hazırlıklı birlik sayısını artırıyor, Rusya ve Belarus Birlik Devleti sınırlarına hızlıca asker göndermeye yönelik güzergahlar geliştiriyor” dedi.

    Buna örnek olarak Defender Europe tatbikatını veren Şoygu, bu tatbikat sırasında İttifak’ın doğu kanadında saldırı operasyonlarının tatbik edildiğini kaydetti.

    ‘Avrupa’daki silahların kontrolü büyük ölçüde ABD’de’

    Şoygu, “Silah kontrolü konusu da dahil olmak üzere Avrupa’daki durumun ne yönde gelişeceği büyük ölçüde ABD’ye bağlı. Rusya ve ABD liderlerinin kısa süre önce Cenevre’de yaptığı görüşmede elde edilen sonuçlarla stratejik diyaloğun yeniden başlatılmasının mümkün olduğu doğrulandı. Bu alanda birçok sorun birikti ve bunların çözümü için iki tarafın da endişe ve çıkarlarının dikkate alınması gerekiyor” dedi.

    ‘Ortadoğu ve Afrika’daki başlıca tehdit terör örgütleri’

    Şoygu, “Çeşitli türden terör örgütleri bölgesel güvenlik için başlıca tehdit unsuru. IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğratılmasının ardından, eğitilmiş olan militanların başka ülkelere göçleri arttı. Bunların büyük kısmı Libya’ya yerleşti. Terör hücreleri Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik’te de kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    ‘Afganistan’da çözüm uluslararası işbirliği ile mümkün’

    Şoygu’ya göre, Afganistan’daki durumun çözüme kavuşturulması için acil kararların alınması ve uluslararası işbirliği gerekiyor.

    “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde yeni koşullarda üyelerin savunma kabiliyetlerinin artırılması için gerekli adımlar atılacak” diyen Şoygu, İran ve Pakistan da dahil, Afganistan’a sınırı olan tüm ülkelerin bulunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesindeki imkanların da harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

    © Sputnik / Виталий Белоусов
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    İslamabad ile Tahran arasında işbirliği olmadan ‘Afganistan düğümünü’ çözmenin imkansız olduğunu belirten Şoygu, NATO’nun 20 yıldır ülkede bir sonuca ulaşamadığını, İttifak’ın güçlerini çekmesinin ardından iç savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Şoygu, ayrıca sivillerin hayatlarının daha da kötüleşmesi, toplu göç ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılmasının da olasılıklar arasında olduğunu kaydetti.

    ‘Kiev, NATO zirvesi öncesine Donbass’taki krizi kışkırttı’

    “Ukrayna, Brüksel’deki zirve öncesinde Donbass’ta yeni bir krizi kışkırttı” diyen Şoygu’ya göre, böylelikle Brüksel’in Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde sürdürülmesini teklif ettiği resmi diyaloğun ikili ilişkilerdeki gerginliği azaltmadığı görüşü doğrulanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinin de Rusya ile gerginliğin tırmanmasından yana olduğu görülüyor.

    ‘Birçok ülke uzayda saldırı operasyonlarına hazırlanıyor’

    Şoygu, birçok ülkenin başlıca görevleri uzay ve siber ortamda saldırı operasyonları gerçekleştirmek olan birimler kurduğunu belirtti.

    Şoygu, yeni silahların geliştirilmesinde hipersonik, dijital ve robotik teknolojilerin öne çıktığını, uzay ve siber ortamın askeri alanda giderek daha fazla yer bulduğunu söyledi.

    Sergey Şoygu
    © Sputnik / Mikhail Klimentiev
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    Şoygu, “Birçok ülke silahlı kuvvetleri bünyesinde uzay ve siber birimler kuruyor, bu birimlerin başlıca görevi savunma değil, söz konusu alanlarda saldırı operasyonları planlamak ve gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.

    Uluslararası yükümlülüklere saygının yerini tek taraflı yaptırımlar ve birilerinin kendi kurallarına göre uydurduğu belirli bir düzenin aldığını belirten Şoygu, “Dünya hızla Soğuk Savaş dönemindekinden daha tehlikeli yeni bir cepheleşmeye sürükleniyor” dedi.

    Etiketler:
    Füze, NATO, Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya
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