Gerasimov: Rusya, ABD'nin füze savunma sisteminin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik araçlar geliştirdi

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gerasimov, "ABD'nin küresel füze savunma sisteminin Rusya'nın askeri güvenliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltma ihtiyacı, bu tehdidi ortadan kaldıracak araçlar geliştirilmesini gerektirdi" dedi.

Moskova'nın ABD'nin füze savunma sistemlerinin Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu birçok kez gündeme getirdiğini anımsatan Gerasimov, "Zira bu sistem, ciddi bir istikrar bozucu faktör" diye konuştu.

ABD, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo'da kurulan füze savunma sistemleri üssüne sistem bileşenlerini konuşlandırmaya başlamıştı. Mart ayında SPY-D(V) radarı ve ateş idare sistemleri Redzikowo'daki üste test edilmişti. Polonya'daki ABD füze savunma sistemleri üssünün, balistik füzelerin tespiti, izlenmesi ve önlenmesi amacıyla kurulduğu açıklanmıştı.