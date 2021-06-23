Moskova'da hava sıcaklığında tarihi rekor

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden Yelena Volosyuk, Sputnik’e demecinde Moskova’da hava sıcaklığının bugün 34-36 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.

Volosyuk, “Bugün maalesef hava sıcaklığı daha da artarak 10-12 derece yıllık ortalamanın üstüne çıkacak. Havanın bulutlu ve yağışsız olması bekleniyor. Bugün en yüksek sıcaklık Moskova’da 34-36 derece, Moskova Bölgesi’nde ise 32-37 derece olacak” dedi.

Volosyuk, bugün çifte sıcaklık rekoru kırılabileceğine dikkat çekerek, “Sıcaklık rekoru 33.6 derece ile 1948 yılına ait, bugün ise sıcaklığın daha yüksek olması bekleniyor. Haziran ayı sıcaklık rekoru 34.7 derece ve 1901 yılına ait. 120 yıllık rekor bugün kırılabilir. Moskova’daki sıcaklık, meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklığı” diye konuştu.

St. Petersburg'da 1917’nin sıcaklık rekoru kırıldı

St. Petersburg bölge meteoroloji uzmanı Aleksandr Kolesov, şehirdeki hava sıcaklığının 1917’deki sıcaklık rekorunu kırdığını belirtti.

Kolesov “St. Petersburg’da hava sıcaklığı dört gündür üst üste rekor kırıyor, Sıcaklık 33.3 dereceye ulaşarak 1917’de kaydedilen 32.5 dereceyi geçti” dedi.

St. Petersburg’da hava sıcaklığı geçtiğimiz Cumartesi günü 30.7 dereceye ulaşarak 1905’teki rekoru yeniledi. 20 Haziran’da 31.8 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 2006’da kaydedilen maksimum sıcaklığın üstüne çıktı. 21 Haziran’da da yine 2006’nın rekoru kırıldı. Kentteki yüksek hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.