Golikova'dan Putin'e: Türkiye, Rus turistlerin hastalanması halinde gerekli önlemleri alacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'yle uçuşları yeniden başlatma kararının denetimlerin ardından alındığını ve Rus turistlerin hastalanması halinde Türk makamlarının gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yapılan hükümet toplantısında koronavirüsle mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Golikova'dan diğer ülkelerle uçuşları başlatma ve yurtdışında koronavirüse yakalananların tedavisi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesini istedi.

Putin, "Bu çalışma nasıl organize edildi? Diyelim, biri tatile gitti ve hastalandı. Geçen yıl birçok ülkede insanları hastanelere almadılar. Ne yapacaklar? Yurtdışında nereye gidecekler, nasıl tedavi olacaklar?" sorularını yöneltti.

Uçuşları başlatmadan önce diğer ülkelerin sağlık kurumlarıyla gerekli istişarelerin yapıldığını kaydeden Golikova, "İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile Federal Turizm Ajansı'nın (Rosturizm) temsilcilerinden oluşan gözlem misyonumuz, doğrudan Türkiye'ye gitti. Orada turizm sezonunun organizasyonundan sorumlu tüm kurumlarla görüştüler. Otelleri, havaalanlarını, hastaneleri, PCR testlerinin nasıl organize edildiğini, hastaların sağlık kuruluşlarına nasıl götürüldüklerini incelediler" ifadelerini kullandı.

Bu denetimlerin ardından Türkiye'yle uçuşları yeniden başlatma kararının alındığını kaydeden Golikova, "Vatandaşlarımızın hastalanması halinde Türk tarafının gereken önlemleri alacağını anladık" dedi.

Golikova, Rus tarafının tespit ettiği ve endişe duyduğu eksiklikleri Türk meslektaşlarına ilettiklerini ekledi.