Moskova ve St. Petersburg'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında rekor

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Moskova ve St. Petersburg'da pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayılarının kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Moskova’da son 24 saatte 88 kişi, St. Petersburg'da ise 93 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun pandeminin başlangıcından bu yana bu iki kentte kaydedilen en yüksek ölüm sayıları olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde son 24 saatte 548 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana toplam sayının 130 bin 895’e yükseldiği belirtildi.

Rusya'da dört gün üst üste 17 binin üstünde seyretmesinin ardından bu rakamın altına düşen günlük vaka sayısı, son 24 saatte tekrar bu eşiği geçerek 17 bin 594 olarak gerçekleşti. En fazla vakanın görüldüğü şehir 6 bin 534 yeni vaka ile Moskova oldu.