Putin’den Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya’ya 80. yıldönümü tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nı 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tebrik telgrafında, “Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle sizi kutlarım” ifadelerini kullandı. Rus lider, ajansın ulaşmış olduğu başarılarla kalmayıp aktif bir şekilde gelişmesini dilediğini belirtti.

Putin, ajans ekibinin seçtikleri iş doğrultusunda dürüst ve özverili hizmet geleneğini sürdürdüğünü kaydetti.

Rus lider Rossiya Segodnya’nın Rusya’nın yaşamında aktif bir katılım gösterdiğini ve uluslararası habercilik alanındaki liderlerden biri olduğunu ifade etti.