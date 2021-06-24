Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov: İngiltere, Rusya’nın hasım ülkeler listesine alınmalı

Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, “Toprak bütünlüğümüze karşı girişimde bulunan tüm diğer herkes gibi İngiltere de hasım ülkeler listesine alınmayı çoktan hak etti. Destroyer gemisi ile yapılan da bunu doğrular nitelikte” ifadelerini kullandı.

Sputnik’e konuşan Muradov,ve ‘Kırım Platformu’ başlığı altındaki zirve ile toplanmayı planlayan Rusya karşıtı koalisyonda İngiltere’nin özel rol oynayacağını belirtti.

Muradov, “Hazırlanan bu büyük provokasyonun bir numaralı amacı NATO gemilerinin Karadeniz’de serbestçe hareket etmesi” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.