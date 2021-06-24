Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: ABD, liberal-totaliter bir rejime dönüştüğünün farkında değil

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya'ya, Çin'e ve İran'a 'etiketler yapıştıran' ABD'nin bizzat kendisinin liberal-totaliter bir rejime dönüştüğünün farkında olmadığını söyledi.

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Narışkin, dünyanın 'sözde demokratik' ve 'sözde otoriter' olmak üzere iki 'yapay' kampa ayrıldığını belirtti.

Narışkin, "Rusya'ya, Çin'e, İran'a ve hatta NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye ve bazı konularda Polonya'ya 'etiketler yapıştıran' ABD ile diğer sözde liberal demokratik ülkeler, bizzat kendilerinin liberal-totaliter rejimlere dönüştüklerinin farkında değil" ifadelerini kullandı.