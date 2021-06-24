Ryabkov'dan Karadeniz'deki hadise hakkında açıklama: Rusya, gemilerin sadece güzergahını değil kendisini de vurabilir

Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin neden olduğu vakayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Moskova'nın uluslararası hukuku ve devlet sınırlarını ihlal eden yabancı gemileri vurma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

İngiliz muharip gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yapmasının ardından uyarı ateşi açılması hakkında konuşan Ryabkov, "Biz ne yapabiliriz? Aklıselime davet edebiliriz, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep edebiliriz. Bunun bir faydası olmazsa, meslektaşlarımız bundan anlamazsa sadece hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz" dedi.

'Rusya'nın gücünü test etmeye çalışanlar çok büyük risk alıyor'

Rus sınırlarının dokunulmazlığının mutlak bir zorunluluk olduğunu ve diplomatik, siyasi ve gerektiğinde askeri tüm araçlar kullanılarak korunacağını kaydeden Ryabkov, İngiliz gemisinin adının 'Defender' yerine 'Aggressor' olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ryabkov, Rusya'nın gücünü test etmeye çalışanların çok büyük risk aldığının da altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.